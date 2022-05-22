تفاصيل انفجار بالقرب من اجتماع رفيع المستوى لحركة طالبان في كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

أكدت الشرطة الأفغانية اليوم الأحد وقوع انفجار بالقرب من القاعة الكبرى في العاصمة كابول، حيث كانت تقام مراسم رفيعة المستوى خاصة بحركة طالبان.



وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران في بيان إن الانفجار وقع أمام فندق الاستقبال، حيث كان قادة طالبان يقومون بإحياء الذكرى السنوية لمقتل قائدهم السابق أختر محمد منصور، الذي قتل في غارة أمريكية عام 2016.

وأضاف زادران أنه وفقاً للمعلومات الأولية، أصيب مدني في الانفجار. وأشار إلى أن القوات الأمنية تحقق في الحادث.

وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن انتحاريا كان يحاول استهداف القاعة، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.