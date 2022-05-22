العراق تعلن مقتل 3 من عناصر داعش بضربات جوية في صلاح الدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الأحد بمقتل 3 من عناصر تنظيم داعش بضربات جوية استهدفت مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين.



وقالت خلية الإعلام ، في بيان صحافي اليوم ، إن طائرات القوة الجوية وجهت ضربتين جوييتين لمجموعة من عناصر داعش تستقل عجلة نوع بيك آب ما أدى إلى مقتل عنصرين من التنظيم.

وأشارت إلى مقتل عنصر ثالث بضربة جوية منفصلة في صحراء الثرثار.

وتواصل القوات العراقية عملياتها بشكل شبه يومي لمطاردة فلول داعش في مناطق متفرقة من البلاد.