إسرائيل تحكم على المعتقلين الفارين من سجن غلبوع بالسجن 5 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

حكمت اليوم محكمة إسرائيلية على 6 معتقلين فلسطينيين تمكنوا من الهرب من سجن غلبوع في سبتمبر الماضي، بالسجن خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شقيل، مايعادل 1488 دولار، حسبما قالت هيئة حقوقية فلسطينية.

كما حكمت المحكمة أيضاً على خمس معتقلين بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية ألفي شيقل بتهمة مساعدة المعتقلين الستة على الهروب.