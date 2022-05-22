رئاسة إقليم كردستان توضح بشأن طلب الوساطة من مجلس الأمن

بغداد - ياسين صفوان - أوضحت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الأحد، بشأن "طلب الوساطة من مجلس الأمن بين بغداد وأربيل".



وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بخصوص خبر زعم أن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان أشار في بيان له إلى أن رئيس إقليم كوردستان طلب من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد، نؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً وملفق ولم يصدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان أي تصريح أو بيان من هذا النوع".