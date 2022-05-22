ألقت السلطات المصرية القبض على الفنان، القبض على فنان مصري صدم 4 أشخاص بسيارته بعدما صدم 4 أشخاص بسيارته في منطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة.

وكشفت التحقيقات أن "الفنان كان يسير بسرعة كبيرة خلال قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد، واصطدم بسيارة أخرى، ما أسفر عن تحطمها بالكامل، وإصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة".

وأضافت أن "المصابين كانوا يستقلون سيارتهم الخاصة أثناء عبورهم مطبا صناعيا، فوجئوا بسيارة مسرعة تصطدم بهم، مما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة، ليتبين لاحقا أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي".