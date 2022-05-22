قتل ارهابيين يرتديان حزامين ناسفين شمال بحيرة الثرثار (صور)

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، قتل ارهابيين يرتديان حزامين ناسفين شمال بحيرة الثرثار في محافظة الانبار.



وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، "لاحقاً لخبر العملية الاستباقية شمال بحيرة الثرثار بالقرب من جسر السكريات والتي اسفرت عن مقتل 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية بضربات جوية بواسطة طائرات سزنا كرفان، حيث شرع قوة من قطعات قيادة عمليات الجزيـرة للتوجه الى المكان المستهدف، واشتبكت مع عنصرين من عصابات داعش الإرهابية يرتديان حزامين ناسفين، وتمكنت قواتنا البطلة من قتلهما، وبهذا يصبح عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم خمسة عناصر".

واضاف البيان ان "القوة المنفذة للواجب عثرت على نفق كبير جدا يحتوي إعداد كبيرة من العبوات الناسفة، تم التعامل معها وفق السياقات، فضلا عن العثور على منزل يستخدم من قبل عصابات داعش الإرهابية لإخفاء العبوات الناسفة، تعاملت معه القوات الأمنية التي عثرت أيضاً على عجلة نوع كيا بداخلها عدد من العبوات الناسفة والمعدة للتفجير واسلاك تفجير واسلحة متنوعة".