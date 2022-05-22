المرصد السوري تكشف أن حزب الله يجهز لمعامل كبتاغون في السويداء ودرعا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ذكر جهاز المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مجموعات مرتبطة بميليشيا حزب الله اللبنانية تواصل عمليات نقل المخدرات من لبنان إلى الداخل السوري.



وأورد المرصد في تقرير له إلى أن تلك المجموعات تنسق مع مجموعات من الداخل السوري، لاسيما "الفرقة الرابعة".

ويرى التقرير أن عمليات التهريب تهدف لإيصالها إلى الأردن وعدد من دول الخليج العربي.

وعلم المرصد ميليشيات مرتبطة بحزب الله صعّدت خلال الآونة الأخيرة من عمليات نقل المواد المخدرة والمواد الأولية لصناعة حبوب الكبتاغون من لبنان إلى مناطق في القلمون بريف دمشق والقصير بريف حمص ومن ثم نقلها إلى الجنوب السوري، وسط معلومات عن نية بدء بإنشاء معامل جديدة لصناعة حبوب الكبتاغون المخدرة في السويداء ودرعا.

وتأتي تلك المعلومات بعد ساعات معدودة من إعلان القوات الأمنية في الأردن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، في عملية جرت من قبل قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.

وتابعت الوكالة أنه تم العثور على 637 ألف حبة كبتاغون و181 كف حشيش و396 ألف حبة ترامادول وسلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.