ألمانيا: الرئيس الروسي يسعى لإحداث أزمات جوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

صرح سفير ألماني سابق بروسيا بأنه يرى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى بشكل مقصود لإحداث أزمات جوع في الشرق الأوسط وأفريقيا.



وقال الدبلوماسي الألماني روديغر فون فريتش لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن الهدف هو زعزعة استقرار أوروبا من خلال حركات لجوء هائلة.

وتابع فون فريتش قائلاً "تقوم حسابات بوتين على أنه بعد انقطاع توريدات الحبوب سوف يهرب الأشخاص الجوعى من هذه المناطق ويحاولون الوصول إلى أوروبا، مثلما قام ملايين السوريين من قبل فرارا من أهوال الحرب".

وأضاف أنه لهذا السبب تعيق روسيا حالياً أن تصدر أوكرانيا الحبوب وتقصف صوامع الحبوب، وقال: "من خلال موجات لاجئين جديدة يرغب (بوتين) في زعزعة استقرار أوروبا وحشد ضغط سياسي كي تتنازل دول غربية عن موقفها الصارم ضد روسيا. هذه هي إدارة حربه الهجينة الجديدة".

يشار إلى أنه يندرج ضمن مفهوم الحرب الهجينة أيضا أن يتم استخدام وسائل غير عسكرية مثل الهجمات السيبرانية أو حملات التضليل الإعلامي.