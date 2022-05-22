بوتين يسعى لإحداث أزمات جوع في الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

صرح الدبلوماسي الألماني روديغر فون فريتش لصحيفة الألمانية في عددها الصادر اليوم، إن الهدف هو زعزعة استقرار أوروبا من خلال حركات لجوء هائلة، وتقوم حسابات بوتين على أنه بعد انقطاع توريدات الحبوب سوف يهرب الأشخاص الجوعى من هذه المناطق ويحاولون الوصول إلى أوروبا، مثلما قام ملايين السوريين من قبل فراراً من الحرب.

وتعيق روسيا حالياً أن تصدر أوكرانيا الحبوب وتقصف صوامع الحبوب.