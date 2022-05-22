شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش نائب التنسيقية: نوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون غسل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وقال النائب عمرو درويش: "باسمى وباسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نوافق على هذا القانون من حيث المبدأ".

وتابع درويش:"هذه الجريمة متسقة ومتصلة وتعتبر الباب الخلفى لتمويل الإرهاب، مما يستوجب تشديد الإجراءات والعقوبات الخاصة بهذه الجريمة، ونشيد بفصل جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأساسية".

وطالب النائب عمر درويش، بالتصدى الحاسم لجريمة توظيف اموال المواطنين ما يطلق عليها "ظاهرة المستريح"، قائلا: "نتحدث عن ظاهرة توظيف وغسل أموال المصريين فى الظاهرة التى يطلق عليها المستريح، قد تكون هذه الجريمة باب خلفى لمسألة غسل الأموال، لذلك لابد أن يواجه القانون هذه الجرائم بحزم وصرامة".