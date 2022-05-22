كل ما تريد معرفته عن بطاقة ميزة للمرتبات والمعاشات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

تقترب الحكومة بالتعاون مع البنوك من الانتهاء من إحلال منظومة صرف المرتبات والمعاشات إلى بطاقة ميزة، أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية.

وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أنه انتهى من إحلال معظم بطاقات صرف المرتبات الحكومية للعاملين بالدولة والتي تقدر بحوالي 4.3 مليون بطاقة إلى بطاقات تحمل شعار منظومة الدفع الوطنية "ميزة"، حيث تم الانتهاء من إصدار ما يقرب من 4.1 مليون بطاقة، ومن المتوقع الانتهاء من إحلال كافة البطاقات قريبًا.

ويأتي إحلال بطاقات المرتبات الحكومية، في ضوء القرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات بالاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية، وذلك لضمان استقلالية نظم وخدمات الدفع الحكومية، بحسب البنك.

كما بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية الشهر المقبل، إيقاف المعاشات لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات التقليدية التي تسمى "البطاقة الزرقاء" إلى كارت ميزة.

وتتيح بطاقة ميزة مسبقة الدفع نفس الخدمات المقدمة من بطاقات فيزا وماستر كارد ولكن ميزة تستخدم محليًا فقط داخل مصر.

ويعرض الخليج 365، جميع خطوات إصدار واستخدام وشحن بطاقة المدفوعة مقدما في البنوك:

– يتوجه أي مواطن لأي فرع من فروع البنوك المعتمد من الجهة التي يعمل بها بصرف الراتب أو المعاش لتقديم طلب لإصدار ميزة المدفوعة مقدمًا مجانا دون رسوم.

- يحصل العميل على بطاقة ميزة بصورة الرقم القومي الخاصة به ثم يحصل عليها مباشرة.

- لا يشترط البنك على المواطن فتح حساب بنكي للحصول على ميزة المدفوعة مقدما معاشات أو مرتبات.

- يحصل العميل على كارت واحد.

-تصدر البطاقة دون طباعة اسم العميل عليها ولكن في حال رغبة العميل طباعة اسمه على البطاقة يتم تقديم طلب للبنك ويتم إصدار بطاقة باسمه.

ثانيا-حدود الاستخدام:

-الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي: 20 ألف جنيه.

-الحد الأقصى للإيداع: 20 ألف جنيه يوميا.

-حدود سداد المشتريات إلكترونيا: مفتوحة ولا يوجد قيود.

-سداد مشتريات خارج مصر: غير مسموح باستخدامها خارجيا وتقتصر فقط على المعاملات المحلية.

- تتيح البطاقة للعميل تسديد مشترياته أو فواتيره إلكترونيًا من خلال ماكينات POSنقاط البيع لدى التجار، كما تمكن العميل من استخدامها على الإنترنت للشراء.

- اعتمدت بعض البنوك طبقا للحكومة تفعيل خدمة الراتب المقدم عن طريق بطاقات المرتبات الحكومية "ميزة" للشراء أو سداد المدفوعات إلكترونيا.

المميزات الخاصة ببرامج تحويل المرتبات العائدة على الجهة والعاملين بها:

-الدفع الفوري للمرتبات لجميع العاملين إلكترونيا

-الحد من التزاحم داخل الشركة/ الجهة أثناء فترات صرف المرتبات

-الحد من جميع المخاطر المتعلقة بمداولة كميات كبيرة من النقود

-خدمة الرسائل النصية لمعاملات بطاقة المرتبات

-مركز خدمة للعملاء 24 ساعة طوال أيام الاسبوع

-شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

-كما يتيح كل بنك باقة متكاملة من المنتجات التي تغطي كافة الاحتياجات المالية للشركة والعاملين بها.