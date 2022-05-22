تستهدف 4 مليون جرعة.. صحة الإسكندرية تطرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا بالمنازل، بدءا من اليوم الأحد، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

وقال حليم إن الحملة تستهدف الوقوف على الحالة التطعيمية واستكمال تطعيم 4.2 مليون مواطن من قاطني الإسكندرية وزوارها ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكثر.

وأضاف أنه جرى عمل افتتاح تجريبي للحملة أمس في حين تستمر الفعاليات الرسمية للحملة في الفترة من 22 مايو حتى 9 يونيو المقبل، حيث يجرى التطعيم من خلال 995 فريقا ثابتا ومتحركا بجميع الوحدات الصحية والميادين الكبرى ومحطات السكك الحديدية والمنتزهات الأسواق وغيرها من أماكن تجمع المواطنين، فضلا عن 2500 فرقة توعوية تجوب المنازل لترشد المواطنين إلى أقرب مكان تلقى الخدمة.

من جانبه قال الدكتور وليد زاهر، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن جميع أنواع الطعوم متوفرة خلال الحملة بالمجان، ولا يوجد موانع للتطعيم، حيث يتم خلال الحملة معرفة موقف المواطن من تلقي التطعيم من خلال الرقم القومي، ثم يتم إعطاؤه الجرعة الأولى أو الثانية أو التنشيطية حسب الأحوال.

وأوضح زاهر أنه لا حاجة لتقديم شهادة بما تم من تطعيمات كما لا يلزم التسجيل أو وصول رسالة قصيرة بتحديد مكان التطعيم، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الحملة حل أى مشاكل تتعلق بالتسجيل الإلكترونى التى تعرض لها بعض المواطنين .