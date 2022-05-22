مقتل 4 أشخاص خلال محاولة تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - مايو - 2022 12:07 مساءً

أحبطت القوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا في عملية نوعية أسفرت عن مقتل أربعة مهربين.

وأضافت أن العملية أدت إلى إصابة آخرين وفرار البعض إلى داخل العمق السوري.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” إن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من سوريا إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث قامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك.

وضبطت القوات المسلحة معهم 637 ألف حبة كبتاغون و(181) كف حشيش و(396) حبة ترامادول وسلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية “ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني”.

والأردن وجهة ومعبر رئيسي لمخدر الأمفيتامين المعروف باسم الكبتاغون إلى دول الخليج الغنية بالنفط.

وأصبحت سوريا التي تمزقها الحرب مركزا رئيسيا لإنتاج مخدرات تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات وتهريبها إلى العراق وأوروبا. وتنفي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ضلوعها في صناعة وتهريب المخدرات.

وفي يناير كانون الثاني، قتلت القوات المسلحة الأردنية ما لا يقل عن 27 مهربا مسلحا وأصابت آخرين خلال عبورهم الحدود من سوريا.