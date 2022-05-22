وسط التوتر الحاصل.. بايدن لزعيم كوريا الشمالية “مرحباً”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - مايو - 2022 11:57 صباحًا

بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة مقتضبة إلى كيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية قائلا “مرحبا… فحسب” خلال تصريحاته للصحفيين في اليوم الأخير من زيارته إلى كوريا الجنوبية اليوم الأحد قبل أن يتوجه إلى اليابان ضمن أول جولة له في آسيا منذ توليه منصبه.

وقال بايدن إنه “لا يشعر بالقلق” من إجراء كوريا الشمالية تجارب نووية جديدة، والتي ستكون الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات.

لكن رده الساخر عندما سُئل عن الرسالة التي يريد توجيهها إلى كيم أكد على نهج الإدارة الهادئ تجاه التوتر الذي لم يحل مع كوريا الشمالية، في تناقض صارخ مع التهديدات الواضحة واجتماعات القمة و”رسائل الحب” التي ميزت علاقة الرئيس السابق دونالد ترامب مع كيم.

ومع ذلك، لم يسفر نهج أي من الرئيسين عن انفراجة كبيرة، واستأنفت كوريا الشمالية اختبار أكبر صواريخها البالستية العابرة للقارات بينما تشير تقارير المخابرات إلى أنها تستعد لإجراء تجربة نووية جديدة.

وقال بايدن “نحن مستعدون لأي شيء تفعله كوريا الشمالية”.

وفي اليوم السابق، وافق بايدن ونظيره الرئيس الكوري الجنوبي الجديد “يون سوك يول” على بحث إجراء تدريبات عسكرية أكبر وربما نشر المزيد من الأسلحة الأمريكية ذات القدرات النووية في المنطقة ردا على تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونجيانج.

وذكر بايدن أمس السبت أن كوريا الشمالية لم تستجب لمبادرات أمريكية من بينها عروض لمنحها لقاحات كوفيد-19، مشيرا إلى أنه على استعداد للجلوس مع كيم إذا شعر بأن ذلك سيؤدي إلى انفراجة حقيقية.

وقالت كوريا الشمالية إن المبادرات الأمريكية غير صادقة لأن واشنطن مستمرة في “سياسات معادية” مثل التدريبات العسكرية والعقوبات.

وفي قاعدة جوية أمريكية جنوبي سول، قام بايدن ويون بجولة في مركز للعمليات الجوية حيث تعمل القوات الأمريكية والكورية الجنوبية من خلف شاشات كمبيوتر كبيرة، تُظهر خرائط للحدود الفاصلة مع الشطر الشمالي، على رصد أي صواريخ قد تطلقها بيونجيانج.

وقال يون إن مثل هذه المنشآت مهمة بالنظر إلى التهديدات “المتزايدة” من كوريا الشمالية.

وتناول بايدن في وقت لاحق الآيس كريم واستقبل الجنود الأمريكيين وعائلاتهم في قاعة بولينج في القاعدة قبل مغادرته إلى اليابان.