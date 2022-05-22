الوليد بن طلال يبيع 16.87% من اسهم المملكة لصندوق الاستثمار السعودي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت شركة المملكة القابضة السعودية اليوم الأحد إن الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال وقع اتفاقا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبيع من خلاله 625 مليون سهم تمثل 16.87 في المئة من أسهم الشركة للصندوق.

وأضافت المملكة القابضة في بيان للبورصة السعودية أن العملية ستتم عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بسعر 9.09 ريال (2.42 دولار) للسهم الواحد، أي بمبلغ إجمالي 5.68 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان إن الصفقة سيتم تنفيذها عن طريق البورصة السعودية (تداول) اليوم الأحد. وبعد إتمامها ستصبح ملكية الأمير الوليد بن طلال في الشركة 78.13 في المئة.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار، في قلب الأجندة الطموحة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

وتم احتجاز الأمير الوليد لمدة ثلاثة أشهر في فندق ريتز كارلتون بالرياض في حملة لمكافحة الفساد أمر بها ولي العهد في 2018، إلى جانب العشرات من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.