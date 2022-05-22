تويتر تكشف عن تحديث الأول من نوعه للمطورين

نيويورك: أعلنت شركة تويتر عن تحديث من شأنه أن يحسّن التجربة بشكل كبير داخل تطبيقات تويتر التي تقوم بتطويرها شركات ومطورون آخرون، مثل تطبيق “تويت بوت” (Tweetbot)، وبهذا تضع منصة التواصل الاجتماعي مزيدا من الأدوات الخاصة بها بأيدي المطورين.

ويمنح التحديث الجديد المطورين وصولًا أكبر بكثير إلى الجدول الزمني (التغريدات المصنفة بحسب الزمن) حيث يمنح هذا التحديث لواجهة “إيه بي آي في 2” (API v2) التي أطلقها تويتر أخيرا المطورين طريقة سهلة “لاسترداد أحدث التغريدات وإعادات التغريد التي نشرها المستخدمون والحسابات التي يتابعونها”.

بعبارة أخرى، يمكن للمطور رؤية البيانات التي يعرضها لك تويتر والتي كانت في السابق محجوبة، بحيث يمكن لتطبيقه أيضا إظهارها لك بشكل مختلف.

ولدى مطوري التطبيقات مثل “تويت بوت” تعدّ هذه الميزة موضع ترحيب كبير، فقد نُقل عن بول حداد، أحد مطوري “تويت بوت”، قوله إن الطريقة القديمة للحصول على الخط الزمني للمستخدم “تعدّ واحدة من أكثر الميزات استخدامًا من قبل المطورين” ولكنها محدودة.

وأُطلق الإصدار القديم من واجهة برمجة التطبيقات في عام 2012، لذلك تعدّ هذه التقنية قديمة نوعا ما، وواجه المطورون الذين يستخدمونها قيودًا كثيرة عند محاولة الحصول على الجدول الزمني للمستخدم.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى موقع “ذا فيرج” (The Verge)، أوضح حداد أن التغيير سيجعل “تويت بوت” أكثر استجابة للمستخدمين، وقال “سنكون قادرين ببساطة على تحديث المخطط الزمني كثيرًا والسماح للمستخدمين بالتمرير إلى الخلف في مخططهم الزمني وهو ما لم يكن مسموحا به في السابق”.

فحاليا يتيح لك الإصدار القديم طلب المخطط الزمني للمستخدم 15 مرة كل 15 دقيقة، ويمكنه إرجاع ما يصل إلى 800 تغريدة، في حين يدعم الإصدار الجديد “إيه بي آي في 2” ما يصل إلى 180 طلبًا لكل مستخدم في الإطار الزمني نفسه، ويسترد 3200 تغريدة.

ويقول حداد إنه من وجهة نظر تقنية، فإن التحديث الجديد يجعل الأمور أكثر بساطة؛ “نستخدم حاليًّا واجهة للحصول على قائمة بالتغريدات، ثم نستخدم واجهة أخرى لملء أي بيانات محددة (مثل استطلاعات الرأي، والبطاقات، والمقاييس وما إلى ذلك..) ولكن الآن وباستخدام هذا الإصدار الجديد يمكننا الحصول على كل هذه البيانات في خطوة واحدة عن طريق الواجهة الجديدة”.

وأوضحت تويتر أنها تحاول إجراء تعديلات مع المطورين، بعد سنوات من تقديم ميزات حصرية جديدة إلى تطبيقها فقط.

وللدلالة على تعاونها مع المطورين الخارجيين أزالت تويتر القيود من شروط الخدمة الخاصة بها والتي جعلت من الصعب على عملاء الطرف الثالث التنافس مع التطبيق الرسمي لها، مثل القيود المفروضة على عدد المستخدمين الذين يمكن أن يكون لديهم.

ومع إعلان يوم الجمعة، يبدو أن الشركة تظهر أنها مستمرة في نهجها بمنح المطورين الوصول إلى الميزات المهمة التي كانت حكرا عليها.