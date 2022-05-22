بكين: انتقدت بكين الجمعة قرار كندا "الذي لا أساس له" باستبعاد عملاقتي الاتصالات الصينيتين هواوي و"زد تي إي" عن إنشاء شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G، باسم الأمن القومي.
تحث الولايات المتحدة حلفاءها على التخلي عن "زد تي إي" وخصوصاً عن هواوي في إطار تجهيز شبكات 5G الخاصة بها، بحجة أن بكين يمكن أن تستخدم هذه الشركات لمراقبة اتصالات الدولة وحركة البيانات.
بعد سنوات من التردد، قررت كندا الخميس حظر المجموعتين من عقود شبكتها للجيل الخامس.
وقال وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامباني الخميس "يأتي ذلك بعد مراجعة كاملة أجرتها أجهزتنا الأمنية وبالتشاور مع أقرب حلفائنا".
وأعربت بكين الجمعة عن استيائها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين للصحافة إن "الصين تعارض بشدة" هذا القرار.
وأكد أن بلاده ستتخذ "جميع الإجراءات اللازمة" لحماية الشركات الصينية، من دون أن يحدد ماهية هذه الاجراءات.
استبعدت كندا هواوي من المشاركة في المناقصات الحكومية لمعدات الشبكة الأساسية، مثل أجهزة التوجيه.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تندّد بحظر مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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