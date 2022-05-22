جمعية القضاء العراقي تنتخب نائباً للرئيس

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "جمعية القضاء العراقي، انتخبت القاضي محمد كشيمش كزار نائباً للرئيس بعد شغور المنصب لوفاة نائب الرئيس القاضي ذكرى جاسم داخل رحمها الله".

وأشار البيان إلى أن "القاضي عبد الستار راضي جابر، شغل محل العضو الشاغر لعضو مجلس ادارة الجمعية ليصبح عضوا اصليا كونه الاحتياط الاول وفقا لنتائج انتخابات الدورة الثامنة للجمعية".

