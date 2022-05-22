نيجيرفان بارزاني يجتمع مع بافل طالباني في السليمانية

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – السليمانية
أجتمع رئيس إقليم كردستان، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، مع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في محافظة السليمانية.
وقال مصدر سياسي للسومرية نيوز، ان "رئيس إقليم كردستان عقد اجتماع مع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني وقباد طالباني في محافظة السليمانية".
وفي وقت سابق، وصل نيجيرفان بارزاني الذي ينوب عن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إلى السليمانية للقاء قادة الأحزاب الكردية فيها.