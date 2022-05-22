نيجيرفان بارزاني يجتمع مع بافل طالباني في السليمانية

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – السليمانية

أجتمع رئيس إقليم كردستان، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، مع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في محافظة السليمانية.

