شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يفوض مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 5 طلبات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة مقدمة من النواب، يطالبون فيها باستيضاح سياسة الحكومة شأن تطوير شركات قطاع الأعمال لتعزيز الصناعات الوطنية، واستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات بمصر، وزيادة الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن للإنترنت، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

1-طلب مقدم من النائب علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال لتعزيز الصناعات الوطنية

2- طلب مقدم من النائب علاء عابد وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الهوية الرقمية وزيادة الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن للإنترنت

3- طلب مقدم من النائب علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات بمصر

4- طلب مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية

5- طلب مقدم من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي