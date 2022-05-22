شكرا لقرائتكم خبر عن حبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه.. عقوبة إجراء تجارب سريرية دون توافر الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، حزمة من العقوبات الرادعة للجهات البحثية التي تقوم بإجراء أبحاث طبية دون توافر الشروط المنصوص عليها في التشريع.

ووفقا للقانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أى جهة بحثية أجرت بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون توافر أى شرط من اشتراطات الجهة البحثية المنصوص عليها فى هذا القانون، وإذا ترتب على ذلك آثار جانبية خطيرة للمبحوث، فتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساهم بأى صورة كانت فى خروج عينات بشرية تستخدم فى الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول مسبقًا على الموافقات المتطلبة وفقًا لأحكام القانون .