انت الان تتابع خبر بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/5/13 ولغاية 2022/5/21 كالاتي:

-تنفيذ اوامر قبض 1619

-القبض على مطلقي العيارات النارية 19

-احالة متهمين الى المحاكم 151

-القضايا الخاصة بالمخدرات 376

-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية4

-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 508

-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 719

-مضاهات طبعات الاصابع 42

-عدد طالبي النجدة 2502

-دعاوى حالات العنف الاسري 755

-فض مشاجرات 1999

-ضبط عجلات مطلوبة 88

-تبرع بالدم 28

-القبض على المتسولين 1208

-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 36

-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 662

-طبع لوحات السيارات 18396

-اصدار اجازات السوق 10793

-اصدار سنوية السيارات 31837

-مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية 7

