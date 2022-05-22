بالوثيقة.. التعليم العالي تخفّض الأجور الدراسية لفئة من الطلبة

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تخفيض الأجور الدراسية بنسبة 50 في المئة لفئة من الطلبة.



وتضمنت وثيقة صادرة عن الوزارة، وردت لـ الخليج 365، أنه "حصلت موافقة الوزير على تخفيض الأجور الدراسية بنسبة 50 بالمئة للطلبة الذين تم تدوير مقعدهم الدراسي من قناة القبول العام إلى قناة النفقة الخاصة للسنة الدراسية 2021 – 2022 (ممن كانوا احتياط أول واحتياط ثاني)".



وأظهرت الوثيقة، أن "التخفيض يكون من القسط الدراسي السنوي ولسنة دراسية واحدة".