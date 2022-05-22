قتل ثلاثة إرهابيين بضربات جوية ضمن قاطع صلاح الدين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "استمرارا لنهجها في القصاص العادل من عصابات الشر داعش الإرهابية، تواصل الأجهزة الأمنية بإشراف قيادة العمليات المشتركة واجباتها النوعية والاستباقية، ووفقاً لمعلومات استخبارية من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وضمن قاطع عمليات صلاح الدين تم رصد مفرزة إرهابية تستقل عجلة نوع بيك اب".واضاف البيان: "تم تزويد طيران القوة الجوية بهذه المعلومات المؤكدة، والذي بدوره نفذ ضربتين جويتين بواسطة طائرة سزنا كرفان على هذه المفرزة في منطقة شمال بحيرة الثرثار قرب جسر السكريات، مما ادى الى مقتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".

وأشار إلى أن "قوة مشتركة من قيادة عمليات الجزيـرة، شرعت لغرض تنفيذ واجب في صحراء الثرثار، الى ذلك نفذ طيران القوة الجوية ضربة جوية أسفرت عن مقتل إرهابي ثالث".



ولفت إلى أنه "تم التأكد من مقتل ثلاثة عناصر إرهابية خلال هذه العملية كما عثرت القوات الأمنية على عجلة نوع كيا حمل بداخلها مواد متفجرة".