شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق.. انطلاق عملية أمنية غرب الموصل شمالي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

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انطلقت اليوم الأحد عملية أمنية لتفتيش وتأمين جبال العطشانة غرب الموصل شمالي العراق.



وذكر الحشد الشعبي، في بيان، أن قوات من الحشد الشعبي والجيش شرعت بعملية تفتيش غرب مدينة الموصل.

وانطلقت العملية بمشاركة الألوية 2 و21 و33 والجيش ضمن قاطع المسؤولية لتفتيش وتأمين جبال العطشانة.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الاستباقية على العديد من الجبهات في إطار مساعيها لإنهاء أي وجود لخلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش.