الرئيس الامريكي: مستعدون لأي تجربة نووية كورية شمالية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، أنه لا يخشى من احتمالية قيام كوريا الشمالية بتجربة نووية خلال جولته الحالية لآسيا.



ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عنه القول لصحافيين في سول "إننا مستعدون لأي شيء تقوم به كوريا الشمالية ... وقد قمنا بدراسة كيفية الرد على ما يقومون به أيا ما كان، ولذلك فأنا لا لست قلقا".

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد عرضت أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي يواجه موجة تفش واسعة من فيروس كورونا، ربما يستعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو لإجراء تجربة نووية بالتزامن مع زيارة بايدن للمنطقة. وإذا ما حدث، فستكون هذه أول تجربة نووية لبيونج يانج منذ عام 2017.

ويتوجه بايدن إلى اليابان اليوم الأحد، بعد زيارة لكوريا الجنوبية استمرت ثلاثة أيام آثر خلالها فريقه عدم زيارة المنطقة منزوعة السلاح، شديدة التحصين، والتي تفصل بين الكوريتين.

وقبل المغادرة، التقى بايدن مع قوات أمريكية وكورية جنوبية في قاعدة أوسان الجوية، في مسعى لإرسال إشارة لاستعراض القوة المشتركة أمام الخصوم.