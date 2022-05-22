عاجل.. الجيش الأردني يعلن مقتل 4 مهربين على حدود سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية فجر الأحد، أسفرت عن مقتل 4 مهربين وفرار بعضهم داخل الأراضي السورية.



وأوضح أن قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت أشخاصا متسللين من الأراضي السورية تجاه الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بمعاونة مجموعات مسلحة.

وقامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك.

وبعد تكثيف عمليات البحث بالمنطقة تم العثور على 637000 حبة كبتاجون وكميات كبيرة من الحشيش و(39600) حبة ترامادول، فضلا عن سلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

يذكر أن القوات المسلحة الأردنية، أحبطت ومنذ بدء العام الجاري العديد من عمليات التسلل والتهريب بكافة أشكاله، وساهمت في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية، حيث باءت هذه العمليات بالفشل.

ومنذ بدء العام الجاري أحبطت القوات المسلحة الأردنية العديد من عمليات التسلل والتهريب، وأسهمت في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية.