زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب الفلبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر إقليم "باتانجاس" الفلبيني، 66 كلم جنوب مانيلا، في جزيرة لوزون الرئيسية، اليوم الأحد.



ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن الزلزال، وقع الساعة 5:50 صباح الأحد بالتوقيت المحلي (الساعة 09:50 مساء السبت بتوقيت غرينتش)، وكان على عمق 132 كيلومتراً، وعلى بعد نحو 21 كيلومتراً شمال غربي بلدة "كالاتاجان".

كما شعر السكان بالزلزال في العاصمة مانيلا وإقليمي "بولاكان" و"أورينتال ميندورو".

وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع نحو 90% من الزلازل في العالم.

وكان زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر ضرب الفلبين وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً في وسط البلاد في أكتوبر 2013، وهو آخر زلزال قوي يضرب البلاد.

وفي يوليو 1990، قتل أكثر من 2400 شخص في جزيرة لوزون بشمال البلاد جراء زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، وهو أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد.