شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لجنة الطاقة والبيئة بـ"النواب" تناقش موازنة وزارة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة اجتماعا لها اليوم الأحد، لمناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، (فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات التابعة لها):

• ديوان عام الوزارة.

• هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

• هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

• هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

• جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما تجتمع لجنة الزراعة والرى لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، محمد السيد عوض، أسامة عبدالعاطى، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد مبنى ري السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حفاظاً على حياة المواطنين.

في حين تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى محمود مصطفى، بشأن إهدار المال العام في خلايا طاقة شمسية تم شراؤها بقيمة 4 ملايين جنيه، لسطح مبنى مديرية التربية والتعليم و11 مبنى من مباني مدارس قنا، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامه أنور المصري، بشأن عدم وجود مبنى لكلية الحقوق جامعة دمنهور أدى إلى انتساب طلاب محافظة البحيرة بجامعات الإسكندرية والغربية والمنوفية، مما ترتب عليه تحمل الطلاب مشقة السفر والتعرض للمخاطر وكذا تحمل أولياء الأمور أعباء مالية، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، بشأن عدم موافقة رئيس جامعة المنصورة على قبول التخصيص لقطعة أرض مسجلة في سجل 8 أملاك بمجلس مدينة دكرنس داخل الحيز العمراني لصالح جامعة المنصورة لإقامة فرع لكلية الطب البشرى عليها.