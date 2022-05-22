اختيار خريج جامعة الإسكندرية لمنحة الأستاذية في "تكساس" الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

اختارت جامعة تكساس الأمريكية الدكتور علاء علوانى، أحد خريجي كلية الهندسة- جامعة الاسكندرية، ضمن خمسة من أعضاء هيئة التدريس بها، للحصول على منحة الأستاذية الجامعية لتميز التدريس في المرحلة الجامعية "UPUTE".

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن هذه الجائزة تُمنح لأكثر المعلمين إنجازًا من الطلاب الجامعيين في جامعة تكساس.

وأشار إلى أن هؤلاء الأساتذة ليسوا مدربين استثنائيين فحسب، بل هم أيضًا مبتكرون في علم أصول التدريس، ويستكشفون طرق تدريس جديدة، ويسعون إلى المشاركة مع المعلمين الآخرين في السعي لتحقيق التميز.

ووفقا لبيان صادر عن جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، من المتوقع أن يشارك أعضاء هيئة التدريس الذين جرى اختيارهم لهذه المناصب للمشاركة في برامج تطوير أعضاء هيئة التدريس للتدريس طوال فترة المنحة.

يذكر أن الدكتور علاء علواني هو أستاذ مشارك في قسم الهندسة الصناعية وهندسة النظم بجامعة تكساس الأمريكية، وحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية والنظم من معهد جورجيا للتكنولوجيا في عام 2009، قبل أن ينضم إلى جامعة تكساس في أغسطس 2013.

وكُرم علواني بأربع جوائز جامعية هي أستاذ العام في 2014، والتميز في التدريس من عميد كلية الهندسة عام 2016، ومركز مونتيج للتميز في التدريس عام 2017، وجائزة الجمعية الأمريكية للتميز العالمي في تعليم الهندسة الصناعية عام 2020.

وحصل أيضًا على جوائز في مجال البحث العلمي للباحثين الشباب بما في ذلك جائزة National Science Foundation للتطوير الوظيفي المبكر "NSF CAREER"، وجائزة مهندس التصنيع المتميز من جمعية مهندسي التصنيع SME، وجائزة المهندس الشاب من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين ASME، وجائزة IBM لأعضاء هيئة التدريس على مستوى أمريكا.

ويساهم علواني، في صنع سياسات التعليم وتطوير القوى العاملة على المستوى الوطني في مهمته الحالية في الخدمة بصفته زميلًا للحكومة الفيدرالية 2021-2022 ومديرًا مساعدًا في مكتب البرنامج الوطني للتصنيع المتقدم بوزارة التجارة الأمريكية.

وينسق مكتبه المشاريع والمبادرات عبر الوكالات الحكومية الأمريكية لتأمين المواهب الأمريكية من خلال توجيه السياسات التعليمية وإعلامها، بما في ذلك التعليم الجامعي.

وساهم الدكتور علواني أيضاً في مهمة Texas A&M College of Engineering كجامعة عالمية من خلال قيادة وتنسيق برامج الدراسة المتعددة في الخارج للطلاب الجامعيين.

وأصبح الطلاب الجامعيين الذين قام الدكتور علواني بالتدريس إليهم سفراء بارزين في Texas A&M من خلال مناصبهم في المؤسسات الرائدة بما في ذلك Dell و Lockheed Martin والعديد من المؤسسات الصناعية والبحثية.