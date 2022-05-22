الداخلية المصرية تستضيف فعاليات ورشة عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تستضيف وزارة الداخلية المصرية ورشة عمل الإنتربول المقرر عقدها بأكاديمية الشرطة بشراكة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" تحت عنوان "التصدي للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" وذلك خلال الفترة من (23- 25/5/2022) بمشاركة كبار المسئولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية بعدد (27) دولة فضلاً عن مصر وهى (ليبيا- تونس – الجزائر – المغرب – الأردن – لبنان – فلسطين – المملكة العربية السعودية– الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – بوركينا فاسو – تشاد – مالي – موريتانيا – النيجر – الصومال – جيبوتي – نيجيريا – الكاميرون – بنين – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – السنغال – ألمانيا – بلجيكا – الولايات المتحدة الأمريكية) ، وبمشاركة خبراء 6 منظمات دولية وإقليمية وهى (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" – الإتحاد الأوروبي – مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة – مكتب الأمم المتحدة التنفيذي لمكافحة الإرهاب – مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب – سكرتارية تجمع دول الساحل "G5").

وتستهدف ورشة العمل مناقشة المستجدات المتصلة بأنشطة التنظيمات الإرهابية على الساحتين الدولية والإقليمية والتهديدات الناجمة عنها، وضعاً في الاعتبار الظواهر الإرهابية الناشئة والمستجدة، بالإضافة إلى بحث أفضل السُبل لمكافحتها ، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات العملية حول أحدث إستراتيجيات مواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية والحد من تنقلات عناصرها وبحث سُبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المصري المحوري في مجال مكافحة الإرهاب على الساحتين الدولية والإقليمية، وفى إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لمكافحة الإرهاب وجهود حفظ الأمن والسلم على ضوء ما تمثله من ركيزة للاستقرار والتنمية الاقتصادية وسلامة المجتمعات.