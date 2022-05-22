استولى على 2 مليون جنيه.. سقوط مستريح جديد في قبضة الشرطة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأحد، حاصل على دبلوم في اتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها في الاستثمار العقاري، جرى التحفظ على المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" بورود بلاغًا من المدعو "محمد. ا" 27 عامًا حاصل على الثانوية الأزهرية ويقيم دائرة المركز و5 آخرين بتضررهم من المدعو "عارف.ا" 46 عامًا حاصل على دبلوم صناعي ويقيم دائرة مركز أخميم لاستيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون جنيه؛ بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو يرد تلك المبالغ.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.