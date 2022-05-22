انضمام ممثلين عن القابضة الإماراتية بمجلس إدارة البنك التجاري الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي – مِصر إجراء تعديل في مجلس إدارته بانضمام عضوين ممثلين عن إحدى الشركات التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي القابضة (ADQ) بعد استحواذها على حصة مؤثرة من إجمالي رأسماله.

وقال البنك في بيان له اليوم الأحد إنه حصل على موافقة البنك المركزي المصري على انضمام فاضل العلي وعزيز المولجي إلى مجلس الإدارة كأعضاء غير تنفيذيين ممثلين عن حِصة شركة (ألفا أوريكس المحدودة) وهي شركة تابعة لصندوق أبوظبي السيادي القابضة (ADQ).

وأوضح البنك أن هذا التعديل يأتي على خلفية استحواذها على إجمالي نسبة 18.595% من أسهم البنك في 12 أبريل 2022.

وبحسب البيان فإن مجلس الإدارة سيحيط الجمعية العامة علمًا في أول اجتماع قادم لها بهذا.

ويشغل العلي منصب رئيس مجلِس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).

ويتمتع بخبرة تمتد لثلاثين عامًا في العديد من القطاعات منها القطاع العقاري، والمصرفي، وقطاع الاستثمار، حيث بدأ مسيرته المهنية في القِطاع المصرفي عام 1989 في (Citibank)، وفقًا لبيان التجاري الدولي.

وﻗاد العلي إﻋﺎدة الهيكلة المالية ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ شركة دُﺑﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ التي شغل بها منصب الرئيس التنفيذي حتى عام 2017 قبل أن يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس عمليات المجموعة لبنك أبوظبي الوطني في الفترة من 2017 حتى 2021.

ويشغل عزيز المولجي منصب رئيس قسم الاندماج والاستحواذ والاستثمارات البديلة لشركة (ADQ)، وقد شغل منصب نائب رئيس للاستثمارات وإدارة المحافظ الاستثمارية لشركة دُﺑﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ في الفترة من 2019 حتى 2021.

وتقلد المولجي عدة مناصب في العديد من البنوك الاستثمارية العالمية من بينها (Goldman Sachs) و (Merril Lynch).

وفي أبريل الماضي استحوذت القابضة على حصص في 5 شركات مصرية مقابل نحو 1.8 مليار دولار، تضمنت التجاري الدولي وفوري والإسكندرية لتداول الحاويات وابو قير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو، عن طريق شركتها التابعة ألفا أوركس.