الغزو الروسي لأوكرانيا يدخل الشهر الرابع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 10:16 صباحاً - بدأت روسيا الشهر الرابع من غزوها أوكرانيا اليوم الأحد دون أن تلوح في الأفق نهاية للقتال الذي أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين وحول المدن إلى أنقاض.

وبعد التخلي عن هجومها على العاصمة كييف، تضغط روسيا في الشرق والجنوب في مواجهة العقوبات المتزايدة والمقاومة الأوكرانية الشرسة التي تدعمها الأسلحة الغربية.

وفيما يلي تسلسل زمني لبعض الأحداث المهمة في الحرب حتى الآن:

* 24 فبراير شباط: بدأت روسيا غزو أوكرانيا من ثلاث جبهات في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما أسفر عن فرار عشرات الآلاف.

* الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إنه يشن “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا و “تخليصها من النازيين”. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر “روسيا شرعت في طريق الشر، لكن أوكرانيا تدافع عن نفسها”.

* 25 فبراير شباط: القوات الأوكرانية تقاتل الغزاة الروس في الشمال والشرق والجنوب. المدفعية تقصف كييف وضواحيها والسلطات تطلب من السكان تحضير زجاجات حارقة (مولوتوف) للدفاع عن العاصمة.

* أول مارس آذار: قال مسؤول أمريكي إن قافلة روسية مدرعة يمتد طولها لعدة أميال ومتجهة صوب كييف لم تتحرك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب مشاكل لوجستية.

* روسيا تضرب برج إرسال تلفزيوني في كييف وتكثف قصفها لخاركيف في الشمال الشرقي ومدن أخرى، فيما اعتُبر تحولا في التكتيكات مع تلاشي آمال موسكو في شن هجوم سريع على العاصمة.

* 2 مارس آذار: القوات الروسية تبدأ حصار مدينة ماريوبول الساحلية، التي ينظر إليها باعتبارها عنصرا أساسيا في المحاولات الروسية لربط منطقة دونباس الشرقية بشبه جزيرة القرم على البحر الأسود التي ضمتها روسيا في 2014.

* وصلت القوات الروسية إلى وسط مدينة خيرسون الساحلية المطلة على البحر الأسود، لتصبح أول مركز حضري كبير تسيطر عليه.

* مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقول إن مليون شخص فروا من أوكرانيا.

* 4 مارس آذار: القوات الروسية تستولي على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا. رفض حلف شمال الأطلسي دعوة أوكرانيا لفرض مناطق حظر طيران، قائلا إن من شأن ذلك تصعيد الصراع.

* 8 مارس آذار: مدنيون يفرون من مدينة سومي المحاصرة في أول ممر إنساني يتم فتحه بنجاح. تقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن مليوني شخص فروا حتى الآن من أوكرانيا.

* 9 مارس آذار: أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مستشفى للولادة في ماريوبول ودفن الناس تحت الأنقاض. قالت روسيا في وقت لاحق إن المستشفى لم يعد يعمل وإن المقاتلين الأوكرانيين احتلوه.

* 13 مارس آذار: روسيا توسع من حربها إلى عمق غرب أوكرانيا، وتطلق صواريخ على قاعدة في يافوريف بالقرب من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي. قال مسؤول محلي إن الهجوم أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 134.

* 16 مارس آذار: أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مسرح في ماريوبول حيث كان يتحصن مئات المدنيين. وموسكو تنفي ذلك.

* 25 مارس آذار: موسكو تشير إلى تقليص طموحاتها والتركيز على الأراضي التي يطالب بها الانفصاليون المدعومون من روسيا في الشرق، فيما تشن القوات الأوكرانية هجوما لاستعادة السيطرة على البلدات الواقعة خارج كييف.

* 30 مارس آذار: مفوضية اللاجئين تقول إن أكثر من أربعة ملايين شخص فروا من أوكرانيا.

* 3-4 أبريل نيسان: أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب بعد العثور على مقبرة جماعية وجثث لأشخاص أطلقت عليهم النار من مسافة قريبة في بلدة بوتشا بعد استعادتها من القوات الروسية. ينفي الكرملين مسؤوليته ويقول إن صور الجثث مزيفة.

* 8 أبريل نيسان: أوكرانيا وحلفاؤها يحملون روسيا مسؤولية هجوم صاروخي على محطة للقطارات في كراماتورسك أسفر عن مقتل 52 شخصا على الأقل كانوا يحاولون الفرار من هجوم يلوح في الأفق في شرق البلاد. نفت روسيا مسؤوليتها عن الهجوم.

* 14 أبريل نيسان: غرق السفينة الحربية الروسية موسكفا في البحر الأسود بعد انفجار وحريق تقول أوكرانيا إنه نجم عن ضربة صاروخية. تقول روسيا إن السفينة غرقت بعد انفجار ذخيرة. تعتقد واشنطن أن السفينة الحربية أصيبت بصاروخين أوكرانيين.

* 18 أبريل نيسان: روسيا تبدأ هجومها على شرق أوكرانيا وتطلق العنان لآلاف القوات فيما وصفته أوكرانيا بمعركة دونباس، وهي حملة للاستيلاء على إقليمين وتحقيق أي نصر في ساحة المعركة.

* 21 أبريل نيسان: بوتين يعلن “تحرير” مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب شرق أوكرانيا بعد شهرين من الحصار، رغم تحصن مئات من المدافعين عن المدينة في مصنع ضخم للصلب.

* 25-26 أبريل نيسان: تقول منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا المتحالفة مع روسيا إن الانفجارات أصابت مبنى وزارة وصواري راديو وتلقي باللوم على أوكرانيا المجاورة. وتتهم كييف موسكو بشن هجمات في محاولة لتوسيع نطاق الصراع.

* 28 أبريل نيسان: قالت أوكرانيا إن روسيا أطلقت صاروخين على كييف خلال زيارة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. ويتهم الكرملين أوكرانيا بمهاجمة مناطق روسية قرب الحدود. سُمع دوي انفجارين في مدينة بيلجورود الروسية.

* أول مايو أيار: إجلاء حوالي مئة مدني أوكراني من مصنع آزوفستال للصلب المدمر في ماريوبول، فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه “عملية ممر آمن”.

* 7 مايو أيار: قال حاكم منطقة بيلوهوريفكا إنه يخشى مقتل ما يصل إلى 60 شخصا بعد أن استهدفت قنبلة مدرسة في المنطقة الواقعة بشرق أوكرانيا.

* 9 مايو أيار: حث بوتين الروس على القتال في خطاب ألقاه بنبرة متحدية خلال الاحتفال بيوم النصر، لكنه لم يعلن عن أي خطط للتصعيد في أوكرانيا.

* 10 مايو أيار: أوكرانيا تقول إن قواتها استعادت السيطرة على قرى من روسيا في شمال وشمال شرق خاركيف، في هجوم مضاد قد يشير إلى تحول في زخم الحرب ويعرض التقدم الرئيسي لروسيا للخطر.

* 12 مايو أيار: مفوضية اللاجئين تقول إن أكثر من ستة ملايين شخص فروا من أوكرانيا.

* 13 مايو أيار: يُظهر مقطع فيديو عرضه الجيش القوات الأوكرانية وهي تدمر أجزاء من طابور مدرع روسي أثناء محاولته عبور نهر سيفرسكي دونيتس في منطقة دونباس بشرق البلاد. ولم تستطع رويترز التحقق من صحة اللقطات.

* 14 مايو أيار: قال الحاكم المحلي إن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا بالقرب من بلدة إزيوم الواقعة شرقي روسيا.

* 18 مايو أيار: تقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة نحو توسع التحالف العسكري الغربي الذي سعى بوتين إلى منعه.

* 20 مايو أيار: استسلم المقاتلون الأوكرانيون الصامدون في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول للقوات الروسية على مدى عدة أيام. ففي 20 مايو أيار، أعلنت روسيا أن آخر القوات الأوكرانية قد استسلمت. وقبل ساعات، قال زيلينسكي إن الجيش الأوكراني أبلغ المدافعين المتحصنين في آزوفستال بأنه يمكنهم الخروج وإنقاذ حياتهم.