شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب شرق وشمال اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة فوكوشيما ومحافظات أخرى في شرق وشمال شرق اليابان. وأوضحت وكالة الأرصاد اليابانية أن الزلزال وقع على عمق حوالي 30 كيلومترًا في المحيط الهادئ قبالة محافظة إيباراكي، وسجل 4 درجات في بعض الأجزاء من فوكوشيما، فيما سجل 3 درجات في المحافظات المجاورة وهي مياجي وياماجاتا وإيباراكي ونيجاتا وتوتشيجي. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.