شكرا لقرائتكم خبر عن «شنغهاي».. 52 إصابة بكوفيد مصحوبة بأعراض و570 بلا أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت حكومة مدينة شنغهاي الصينية في بيان اليوم الأحد إن المدينة سجلت 570 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض في 21 مايو أيار، انخفاضا من 784 في اليوم السابق.

وتراجع عدد الإصابات المؤكدة التي ظهرت عليها أعراض إلى 52 من 84 في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل أي حالات خارج مناطق الحجر الصحي مثلما كان الحال في اليوم السابق. وسجلت المدينة ثلاث وفيات جديدة بكوفيد-19 مقابل حالة واحدة في اليوم السابق.

وفي العاصمة بكين، قالت الحكومة المحلية في بيان إنها سجلت أمس 52 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 58 في اليوم السابق. وسجلت المدينة تسع حالات بدون أعراض، انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق.