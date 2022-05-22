الارشيف / اخبار العالم

«شنغهاي».. 52 إصابة بكوفيد مصحوبة بأعراض و570 بلا أعراض

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «شنغهاي».. 52 إصابة بكوفيد مصحوبة بأعراض و570 بلا أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت حكومة مدينة شنغهاي الصينية في بيان اليوم الأحد إن المدينة سجلت 570 إصابة محلية جديدة بفيروس بدون أعراض في 21 مايو أيار، انخفاضا من 784 في اليوم السابق.

وتراجع عدد الإصابات المؤكدة التي ظهرت عليها أعراض إلى 52 من 84 في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل أي حالات خارج مناطق الحجر الصحي مثلما كان الحال في اليوم السابق. وسجلت المدينة ثلاث وفيات جديدة بكوفيد-19 مقابل حالة واحدة في اليوم السابق.

وفي العاصمة بكين، قالت الحكومة المحلية في بيان إنها سجلت أمس 52 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 58 في اليوم السابق. وسجلت المدينة تسع حالات بدون أعراض، انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا