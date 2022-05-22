تأجيل نهائي كأس اليونان بسبب أعمال عنف

21 مايو , 2022
أثينا: ألقى مشجعو باناثينايكوس وباوك الألعاب النارية واشتبكوا مع الشرطة داخل الاستاد الأولمبي، قبل مباراة الغريمين في نهائي كأس اليونان لكرة القدم اليوم السبت، مما تسبب في تأجيل بداية اللقاء.
واندلعت أعمال العنف قبل ساعة واحدة من الموعد المقرر لبدء المباراة، مع بداية وصول المشجعين إلى الملعب.
وحاول مشجعو باناثينايكوس وباوك دخول المدرجات الفارغة التي تفصل بين جماهير الناديين، وردت شرطة مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع لإبعاد الحشد الكبير.
وابتليت كرة القدم اليونانية بالعنف داخل الملعب وخارجه، ووعدت السلطات مرارا وتكرارا بإصلاح اللعبة.
وتتكرر الاشتباكات بين المشجعين قبل المباريات أو بعدها، وبات من المألوف أن تتوقف المباراة بسبب شغب الجماهير أو اقتحام الملعب، رغم فرض غرامات باهظة.
وشددت الحكومة قواعد مكافحة العنف في الأحداث الرياضية بعد مقتل مشجع لكرة القدم يبلغ من العمر 19 عاما هذا العام، فيما يُعتقد أنه بسبب اعتداء من مشجعين منافسين.
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