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كندا.. عواصف تسفر عن مصرع 4 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن 900 ألف منزل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أسفرت عواصف عنيفة ضربت شرق كندا عن مصرع أربعة أشخاص وحرمان ما يقرب من 900 ألف منزل في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك من الكهرباء.

 

 وأعلنت شرطة أونتاريو يوم أمس اليبت، عبر تويتر، سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جراء عاصفة عنيفة.

 

وقالت الشرطة، إن شخصا قتل عندما سقطت شجرة على مقطورة كانت تؤويه في برانت بجنوب تورنتو.

 

ووفقا لنفس المصدر، قتلت امرأة تجاوز عمرها 70 عاما، كانت تسير في هذه المنطقة نفسها خلال العاصفة، جراء سقوط شجرة.

 

 

وإلى الشمال، في العاصمة الفدرالية أوتاوا، قضى شخص بسبب العواصف الرعدية. كما غرقت امرأة في الخمسينات من عمرها جراء انقلاب قارب بفعل العاصفة، في نهر يفصل أوتاوا عن غاتينو في كيبيك، وفق ما نقلت إذاعة كندا عن الشرطة المحلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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