من هو أول رئيس يخطب أمام برلمان أوكرانيا منذ الحرب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يلقي الرئيس البولندي، أندريه دودا، كلمة حضورية أمام البرلمان الأوكراني اليوم الأحد، بعد وصوله إلى كييف في زيارة دعم.



وسيصبح "دودا" أول رئيس دولة يلقي كلمة أمام "الرادا"، البرلمان الأوكراني، اليوم الأحد، منذ بداية الحرب الروسية-الأوكرانية قبل 3 أشهر، وفقا لإدارة الرئاسة البولندية.

ويقوم "دودا" بحملة من أجل منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد زيارته كييف في أبريل/نيسان الماضي، ولقائه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأعلنت روسيا مؤخرا أنها قد تعتبر بولندا "مصدر تهديد"، وذلك على خلفية موقف الأخيرة من الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقادت بولندا دعوات للاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات ودعوات لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لتسليح أوكرانيا، في الوقت الذي تحاول فيه مقاومة القوات الروسية التي تدفقت إلى شرقها.

وتدعم بولندا أوكرانيا بعدد من الدبابات في حربها مع روسيا، لم يحددها رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافتسكي، لأسباب أمنية.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام بولندية أن أربعين دبابة من طراز "تي-72" قد تكون ضمن العتاد، الذي أرسلته بولندا لكييف، ولم تؤكد الحكومة البولندية هذه المعلومات.

ومنذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا نهاية فبراير/شباط، أعلنت الحكومة البولندية أنها سلمت كييف صواريخ مضادة للدروع ودفاعات جوية وقذائف هاون وذخائر، فضلا عن طائرات مسيّرة قيمتها 1,6 مليار دولار.