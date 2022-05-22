شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي قلق من جدري القردة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن جدري القردة مصدر قلق حاليا.



وتحدث بايدن، قائلا: بايدن: نبحث في مسألة اللقاحات والعلاجات المتوفرة لجدري القردة.

بايدن قال اليوم الأحد إن تفشي مرض جدري القردة هو أمر "يجب أن يكون مصدر قلق للجميع"، مضيفا أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة.

وأبلغ بايدن الصحفيين في قاعدة جوية بكوريا الجنوبية قبل مغادرته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية متجها إلى اليابان: "نبذل جهدا كبيرا لمعرفة ما سنفعله".