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الرئيس الأمريكي قلق من جدري القردة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن جدري القردة مصدر قلق حاليا.

 

وتحدث بايدن، قائلا: بايدن: نبحث في مسألة اللقاحات والعلاجات المتوفرة لجدري القردة.

 

بايدن قال اليوم الأحد إن تفشي مرض جدري القردة هو أمر "يجب أن يكون مصدر قلق للجميع"، مضيفا أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة.

 

وأبلغ بايدن الصحفيين في قاعدة جوية بكوريا الجنوبية قبل مغادرته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية متجها إلى اليابان: "نبذل جهدا كبيرا لمعرفة ما سنفعله".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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