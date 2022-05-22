الصحة المصرية تشدد إجراءاتها بالموانئ والمطارات لكشف الإصابات بجدري القردة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها شددت إجراءاتها على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، خاصة للقادمين من دول وسط وغرب أفريقيا التي ينتشر فيها وباء جدري القردة.



وأكدت الوزارة أنه يتم فحص كامل لكافة الأفارقة المترددين والقادمين من الخارج، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد بكل المطارات والمواني المنافذ البرية كما تم توفير التطعيمات اللازمة قبل السفر إلى أفريقيا للمسافرين الذين يترددون على تلك الدول.

وحول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع الإصابة بالمرض في الدول التي ينتشر فيها الوباء قالت وزارة الصحة يجب تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن ان تكون حاملة للمرض سواء كانت ميتة أو مريضة مع عدم لمس أي أدوات لامسة الحيوانات المريضة أو الميتة.

وأشارت إلى أن أي حالات يشتبه في إصابتها بالمرض سيتم عزلها لحظر الإصابة، مشددة على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون واستخدام الوقيات الشخصية والحرص على تطبيق قواعد وإجراءات الحجر الصحي للحيوانات المصابة.

كما أشارت الصحة المصرية إلى أنها تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائي على مستوى العالم لفيروس جدري القردة والأمراض الوبائية الأخرى، وأكدت أيضا أنه لا يوجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القردة في مصر.