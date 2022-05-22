شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الشمالية.. تسجيل 186 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت كوريا الشمالية عن 186 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يسمى في كوريا الديمقراطية بالحمى.



وحسب وكالة أنباء "يونهاب"، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 67. ويبلغ معدل الوفيات من كوفيد-19 في كوريا الشمالية حاليا 0.003٪.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في وقت سابق حالة الطوارئ في كوريا الشمالية بسبب كوفيد-19.