ارتفاع إصابات الحمى النزفية إلى 90 بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن العراق يوم السبت عن ارتفاع أعداد الإصابات بالحمى النزفية إلى 90 إصابة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "إن هناك تصاعدا خطيرا بإصابات الحمى النزفية إذ ارتفعت الأعداد إلى 90 إصابة و18 حالة وفاة حتى الآن في البلاد".

وأضاف "إنه من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى بأعداد الإصابات لوجود حالات مشتبه بها".

وكان العراق قد أعلن في وقت سابق عن تسجيل حالة وفاة واحدة و4 إصابات جديدة بالمرض في العاصمة بغداد.

وذكر المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية التابع لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية لا يقل عن 96 إصابة.