إصابة 4 أشخاص جراء مشاجرات في بغداد

وقال المصدر إن "شخصا أصيب نتيجة مشاجرة بين اولاد عم تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الفضيلية في العاصمة بغداد".

وتابع، "في حي الجزائر ضمن منطقة الشعب مشاجرة تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ماا سفر عن اصابة اثنين من طرفي المشاجرة بطعنات سكين فيما لاذوا البقية بالفرار".



واشار المصدر الى أنه " بسبب لعبة كرة القدم فتح شخص النار على دار صديقه ما اسفر عن اصابة صاحب الدار بجروح مختلفة نقل على اثرها الى المستشفى في منطقة الامين الثانية، فيما لاذ الطرف الثاني بالفرار".