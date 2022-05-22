الرئيس الأمريكي: لقد فكرنا وحددنا ردنا على كل ما يفعلونه في كوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يشعر بالقلق من الإجراءات التي قد تتخذها كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية، بما في ذلك تنفيد تجربة نووية محتملة.



وذكر أن الجانب الأمريكي، يفكر في الرد على أي خطوات تتخذها بيونغ يانغ.

وأضاف بايدن، خلال الرد على سؤال صحفي: "نحن مستعدون لكل ما تفعله كوريا الشمالية. لقد فكرنا وحددنا ردنا على كل ما يفعلونه. لذلك أنا لست قلقا إذا كان هذا هو ما تقصده".

في وقت سابق، صرح مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، بأن بلاده لا تستبعد حدوث أي استفزاز أو تجربة نووية أو صاروخية من قبل كوريا الشمالية خلال رحلة بايدن إلى آسيا.

يوم الجمعة الماضي، وصل بايدن إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستمر 3 أيام.