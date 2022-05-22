مباحثات سعودية أمريكية لدعم جهود السلام بالمنطقة والعالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، مع وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، جهود دعم السلام بالمنطقة والعالم.



وخلال اللقاء، الذي عقد في العاصمة واشنطن، السبت، استعراض الجانبان العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين السعودية والولايات المتحدة وسُبل تعزيزها.

كما بُحث الجانبان الجهود المبذولة في الشأن اليمني ومستجداته، حيث أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعم التحالف بقيادة السعودية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المُساندة له، وتطلُّعات المملكة بأن يصل اليمنيُّون إلى حلٍّ سياسي شامل، ينقل اليمن إلى السِّلام والتنمية.

وأكَّد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اللقاء، على أنه ورغم إيجابية الهدنة المعلنة لحدٍّ كبير، إلا أن هناك دورًا مهمًا يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام به، للضغط على الميليشيات الحوثية لفتح طرق تعز، وإيداع إيرادات ميناء الحُديدة، والانخراط بجدية في جهود السلام؛ لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار، والبناء والازدهار.

كما أكَّد الجانبان على "رؤية البلدين المشتركة لمواجهة السياسات الإيرانية المُزعزعة للاستقرار في المنطقة، التي تتضمَّن التنسيق الأمني والدبلوماسي بين البلدين الصديقين لمواجهة التهديدات الإيرانية، بما في ذلك التعامل مع ملف إيران النووي، وبرنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية ورعايتها للإرهاب".

كما التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، وبحثا خلال اللقاء عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق المتبادل والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين، بما يُحقق دعم الجهود في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما جرى استعراض ما تشهده السعودية من تطورات في إطار رؤية 2030م، منوهاً بالتعاون والحوار القائم بين البلدين على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز عن ترحيبه بتأكيد الجانب الأمريكي دعم المملكة فيما يتعلق بتطوير قدراتها العسكرية وتلبية احتياجاتها الدفاعية.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، وسفير السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضر اللقاء من الجانب الأمريكي كبيرة مديري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السفيرة باربرا ليف، ومساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى المكلفة يائيل لمبرت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.