الرئاسة الفلسطينية تستنكر شطب واشنطن "كاخ" المتطرفة من قوائم الإرهاب (تفاصيل)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

استنكرت الرئاسة الفلسطينية السبت، قرار وزارة الخارجية الأمريكية، إلغاء تصنيف حركة كهانا حي "كاخ" اليهودية المتطرفة، من قوائم منظمات الإرهاب الأجنبية بموجب قانون الجنسية الأمريكي بموافقة الكونغرس.



وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحافي إنه في الوقت الذي يصر فيه الكونرس على معاقبة الشعب الفلسطيني بالإبقاء على منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية، فإن الادارة الأمريكية "تغض الطرف وتكافئ أعداء السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضافت الرئاسة أن هذا القرار "مكافأة لنشطاء هذا التنظيم الإرهابي أمثال ايتمار بن غفير الذي يعبث فساداً وتحريضاً في مدينة القدس المحتلة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا الحاخام بينتسي جوفشتين الذي دعا قبل أيام فقط إلى هدم قبة الصخرة المشرفة".

وأعربت الرئاسة، عن استغرابها الشديد لتوقيت هذا القرار الأمريكي وأسبابه "في الوقت الذي تقود فيه عناصر هذه الجماعة الإرهابية عدوانها على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

ودعت الرئاسة الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها "الخطير"، وأن تتخذ قراراً تاريخياً صحيحاً بشطب منظمة التحرير الفلسطينية من قوائمها للمنظمات الإرهابية.