موسكو تدرس مقايضة أسرى آزوفستال بسياسي أوكراني موالٍ لروسيا.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال نائب في البرلمان الروسي إن موسكو تدرس مقايضة أوكرانيا على المقاتلين الذين أسرتهم في مصنع أزوفستال الأوكراني للصلب.



وقال خبير السياسة الخارجية الروسي ليونايد شلوتسكي إن هناك احتمالاً لمبادلة الأسرى الأوكرانيين بالسياسي الموالي لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن شلوتسكي السبت "سندرس احتمال مبادلة مقاتلي أزوف بميدفيدتشوك".

وجاء اقتراحه رداً على اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ أسابيع مقايضة ميدفيدتشوك الذي اعتقل في منتصف أبريل (نيسان)، واتم بالخيانة والاختلاس.

ويعتبر ميدفيدتشوك أوثق حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.