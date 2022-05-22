ماليزيا تغلق عشرات رياض الأطفال.. بعد انتشار الطفح الجلدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أغلقت السلطات الماليزية العشرات من رياض الأطفال بعد انتشار مرض الطفح الجلدي، أو "مرض اليد والقدم والفم".



وأعلن محمد أكمل قمر الدين رئيس لجنة الصحة والعلوم والبيئة والتكنولوجيا الخضراء في ولاية بيراك، إغلاق 42 روضة أطفال بموجب قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها.

ونقلت صحيفة ذا نيوستريتس تايمز السبت، أن من المتوقع إغلاق المزيد منها بعد زيادة حالات "مرض اليد والقدم والفم".

وأضاف "زاد عدد الإصابات 10% في الأسبوع الماضي، 15% هذه الأسبوع. وحتى تُحل المشكلة ستغلق جميع رياض الأطفال مؤقتاً".

وأضاف في تصريحات للصحافيين: "نحث الجميع على توخي اليقظة واتباع نصيحة وزارة الصحة".

وأعلن محمد أكمل الجمعة، تسجيل 2638 إصابة بالمرض في الأسبوع المنتهي في 14 مايو (أيار)، بزيادة قدرها 15.6 ضعفاً عن 159 حالة سجلت في الفترة المماثلة من العام الماضي.