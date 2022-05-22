موسكو تطالب بوقف تسليم مساعدات عبر تركيا لمناطق المعارضة في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إنه لا يرى داعٍ للاستمرار في تسليم المساعدات الإنسانية من تركيا إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، متهما الغرب والأمم المتحدة بالتقاعس عن تقديم المساعدة عن طريق دمشق والفشل في تمويل مشاريع إعادة الإعمار المبكرة لتحسين حياة ملايين السوريين.



ونقل موقع "الحرة"، عن أسوشيتد برس، أن ديمتري بوليانسكي قال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الجمعة: "لا نوافق على استمرار الوضع الراهن بأي ثمن، ولا يمكننا غض الطرف عن اغتصاب إرهابيي هيئة تحرير الشام"، أقوى جماعة مسلحة في شمال غرب إدلب، "للسلطة واستغلالها المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن مؤيدي تقديم المساعدات عبر الحدود "لا يظهرون أي رغبة" في إيصال المساعدات عبر خطوط النزاع من خلال دمشق، والتي يمكن ترتيبها بسهولة، "وهو ما لا يترك لنا أي سبب للحفاظ على الآلية القائمة عبر الحدود".

وتابع بوليانسكي أن مقاتلي النصرة، فرع القاعدة في سوريا "يعلنون صراحة أنهم لن يسمحوا بمرور الشحنات الإنسانية من دمشق على حساب إيصال المساعدات عبر الحدود".

ويشار إلى أن الصين وروسيا، استخدمتا حق النقض في 2020 ضد قرار للأمم المتحدة كان من شأنه الإبقاء على نقطتي عبور حدوديتين من تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب.

وبعد أيام، وافق المجلس على تقديم المساعدات عبر معبر واحد فقط، هو باب الهوى. ومدد هذا التفويض لمدة عام في 9 يوليو (تموز) 2021 وسينتهي خلال حوالي ستة أسابيع.